Военачальники США, Южной Кореи и Японии обсудят ракетный запуск КНДР

Председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд посетит штаб Тихоокеанского командования на Гавайях для обсуждения критикуемого в мире запуска ракеты Пхеньяном. Пока нет данных, будут ли азиатские коллеги Данфорда участвовать во встрече лично или же военные чиновники проведут видеоконференцию по защищенным каналам, пишет Росбалт.

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Ранее Белый дом не исключил введения новых санкций против КНДР.

Совбез ООН также выразил свое и решительное осуждение действия Пхеньяна.