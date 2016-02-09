Военачальники США, Южной Кореи и Японии обсудят ракетный запуск КНДР
05:45, 09 февраля 2016Мир
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Высший военный начальник Соединенных Штатов обсудит с коллегами из Южной Кореи и Японии ракетный запуск КНДР, передает Reuters со ссылкой на американских чиновников оборонной сферы.
REUTERS
Председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд посетит штаб Тихоокеанского командования на Гавайях для обсуждения критикуемого в мире запуска ракеты Пхеньяном. Пока нет данных, будут ли азиатские коллеги Данфорда участвовать во встрече лично или же военные чиновники проведут видеоконференцию по защищенным каналам, пишет Росбалт.
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Ранее Белый дом не исключил введения новых санкций против КНДР.
Совбез ООН также выразил свое и решительное осуждение действия Пхеньяна.
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