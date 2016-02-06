Twitter удалила 125 тысяч аккаунтов, которые пропагандируют терроризм

Об этом сообщает Reuters.

В компании отметили, что они удаляют те аккаунты, на которые поступают жалобы от других пользователей.

При этом, в компании увеличили штат сотрудников, которые рассматривают жалобы пользователей, что доволило значительно уменьшить время рассмотрения таких жалоб.

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Ранее УНИАН сообщал, что пользователи Google, которые будут вводить в поисковике экстремистские запросы, в выдаче получат сайты антирадикальной направленности.