Die Welt: Намерения "российской партии в Польше"

Об этом пишет Герхард Гнаук в статье "Намерения "российской партии в Польше", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

На восточной границе Польши невероятно тихо с начала месяца. До сих пор отсюда ежедневно отправляли несколько сотен грузовиков в Россию. Но поскольку истек срок польско-российского соглашения о грузовом транспорте, с первого февраля ни один польский водитель грузовика не может пересечь границу. Грузовики, которые все еще находятся в России, должны покинуть страну до 15 февраля. Переговоры министров в среду вечером в Варшаве также ни к чему не привели.

Этот спор – лишь одна грань в сложных отношениях между Польшей и Россией. Но очень важная: в том, что касается грузоперевозок в ЕС, поляки – это большая сила. По сообщениям их отраслевой ассоциации, до сих пор 2600 польских экспедиторских компаний ежедневно перевозили в Россию товары на сумму примерно один миллион евро. Среди их клиентов также много немецких компаний. Теперь все стоит на месте. Россия понимает, что при отсутствии соглашения, ее водителям также запрещено совершать перевозки в Польшу. Варшава подозревает, что причина такого маневра в том, что Россия хочет вытеснить иностранных перевозчиков с российского рынка.

Москва оказывает давление на Варшаву

Это может нанести ущерб экспорту Польши в Россию, который и без того уже сократился на треть за период с 2013 по 2015 год. Этот торговый спор – лишь один из многих, которые Россия постоянно ведет с несколькими своими соседями. Совершенно очевидно, что часто такими мерами Москва пытается оказывать политическое давление на соседей. Очень редко общественность в старых странах ЕС обращает внимание на эти конфликты. Например, на саммите ЕС-Россия в 2007 году, когда канцлер Германии Ангела Меркель объявила российскую блокаду польских поставок мяса проверкой европейской солидарности. Это привело к быстрому завершению блокады.

Но сейчас в Польше у власти находится национальная консервативная партия "Право и Справедливость" (ПиС), и ее отношение к европейской интеграции неоднозначно. В течение нескольких дней польские газеты гадают, начнет ли Польша сближаться с авторитарной Россией, последовав примеру Виктора Орбана в Венгрии. Внешнеполитические ведомства обеих стран посылают сигналы о готовности к переговорам. Вряд ли Россия может ожидать якобы предстоящего поворота Польши к востоку. Политолог московской газеты "Известия" написал, что у поляков и русских была общая миссия – защита христианских ценностей в Европе от "Брюсселя". Прежде всего, необходимо возродить социальный и религиозный диалог между двумя странами.

Возможность сближения подтверждает и то, что у главы ПиС Ярослава Качиньского, некоронованного правителя Польши, такое же видение государства и общества, как у Владимира Путина. Качиньский делает ставку на централизацию власти. Опираясь на гордость собственной историей, он хочет укрепить "национальное сообщество". Он демонстрирует свою близость к церкви и не проявляет понимания в отношении инакомыслящих. Свободу передвижения, мультикультурализм и однополые браки он отвергает как элементы западного "декаданса".

Польская либеральная оппозиция больше всех говорит об угрозе союза Варшавы и Москвы. Социолог Славомир Сераковский предупреждает о том, что партия ПиС Качиньского – это "российская партия в Польше", глупость это или намерение – вопрос второстепенный. Он говорит и о возможности того, что через шесть лет после авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент Лех Качиньский, Россия может, наконец, выполнить старые требования и передать обломки Туполева Польше. Тогда ПиС назовет это большим успехом.

Партия Качиньского надеется, что их страна может стать своего рода ведущей силой в Центрально-Восточной Европе, но это нереально, говорит Сераковский. Польша – крупнейшее государство в регионе с проевропейским населением, она стала достаточно сильной, чтобы предотвратить появление пророссийского блока. Если Польша сейчас совершит поворот в сторону Москвы, то, учитывая дезинтеграцию в ЕС, "в Европе может опуститься новый железный занавес". Тогда, с помощью более или менее популистских сил, находящихся у власти в Венгрии, Чехии и Словакии, Россия создаст новый "передний двор".

"Прагматичные и деловые отношения с Россией"

С другой стороны, не следует упускать из виду, что крайне сложно объединить интересы и настроения поляков и россиян (или просто путинского режима). Качиньский пришел из движения за гражданские права, и он всегда был заинтересован в том, чтобы сделать свою страну неприступной для России, которой управляет бывший офицер КГБ. Это касается как энергоснабжения, так и военной безопасности, в которой ПиС рассчитывает на НАТО и США.

Оттепель между Москвой и Варшавой началась при предыдущем правительстве в 2008 году, но резко прекратилась после авиакатастрофы в 2010 году. Представляя свое видение внешней политики, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что у Польши нет "никаких заклятых врагов", они хотят "прагматичных и деловых отношений с Россией". Но он также признал, что существуют очевидные трудности, из-за того, что Россия рассматривает международные отношения "не как область сотрудничества, а как поле для геополитического соперничества, в котором допускается применение силы". Целостность Украины (включая принадлежность Крыма) остается важной темой, так же как "честное сотрудничество при выяснении причин Смоленской катастрофы".

Это будет настоящее чудо на Висле, если Польша и Россия вдруг сблизятся. Скептицизм в отношении демократии западноевропейского образца сам по себе не станет поводом для союза. Со своим новым акцентом на идентичности и религии, страна скоро станет очень похожа на Турцию, пишет журнал "Политика". Важный элемент для обеих стран – это негативные эмоции в отношении Германии: "ощущение того, что с ними плохо обращались, комплекс неполноценности и, одновременно, восхищение".