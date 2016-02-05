В Европе выявлен первый случай заболевания вирусом Зика у беременной
В Испании зафиксирован первый случай заболевания вирусом Зика беременной женщины.
Об этом сообщает Дождь со ссылкой на газету El Pais.
Срок беременности зараженной женщины составляет от 13 до 14 недель, она недавно прибыла в Испанию из Колумбии.
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За последние несколько недель в Каталонии были зафиксированы шесть случаев заболевания вирусом Зика. Кроме того, диагноз подтвержден еще у двух пациентов — в Мурсии и Вальядолиде.
Как сообщает газета, все заболевшие ранее прибыли из стран Латинской Америки.
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Как сообщал УНИАН, в Португалии в среду, 27 января, у пяти человек диагностировали вирус Зика. Все они недавно посетили Бразилию. В этот же день еще один из случаев заболевания от вируса Зика был зафиксирован в Финляндии.Также, стало известно о двух случаях диагностирования вируса в Германии, и у жителя Дании.