В Европе выявлен первый случай заболевания вирусом Зика у беременной

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на газету El Pais.

Срок беременности зараженной женщины составляет от 13 до 14 недель, она недавно прибыла в Испанию из Колумбии.

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За последние несколько недель в Каталонии были зафиксированы шесть случаев заболевания вирусом Зика. Кроме того, диагноз подтвержден еще у двух пациентов — в Мурсии и Вальядолиде.

Как сообщает газета, все заболевшие ранее прибыли из стран Латинской Америки.

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Как сообщал УНИАН, в Португалии в среду, 27 января, у пяти человек диагностировали вирус Зика. Все они недавно посетили Бразилию. В этот же день еще один из случаев заболевания от вируса Зика был зафиксирован в Финляндии.Также, стало известно о двух случаях диагностирования вируса в Германии, и у жителя Дании.