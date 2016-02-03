Появилось видео с борта самолета, где в результате взрыва образовалась дыра в фюзеляже
Один из пассажиров самолета A321 снял на видео полет с дырой в фюзеляже после взрыва, произошедшего на борту через несколько минут после взлета из аэропорта сомалийской столицы Могадишо.
Вскоре после взлета на борту самолета авиакомпании Daallo Airlines, который направлялся в Джибути, прогремел взрыв, в результате которого в обшивке лайнера образовалась пробоина.
Лайнер в момент взрыва только начал набирать высоту, поэтому разгерметизация салона не имела серьезных последствий, и пилот смог совершить аварийную посадку.
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После посадки 60 пассажиров и члены экипажа, которые находились на борту, были эвакуированы. В результате инцидента 2 человека получили незначительные травмы.
Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Airbus А321 авиакомпании Daallo Airlines через несколько минут после взлета совершил экстренную посадку в столице Сомали Могадишо из-за взрыва на борту.