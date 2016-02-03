Появилось видео с борта самолета, где в результате взрыва образовалась дыра в фюзеляже

Вскоре после взлета на борту самолета авиакомпании Daallo Airlines, который направлялся в Джибути, прогремел взрыв, в результате которого в обшивке лайнера образовалась пробоина.

Лайнер в момент взрыва только начал набирать высоту, поэтому разгерметизация салона не имела серьезных последствий, и пилот смог совершить аварийную посадку.

Читайте такжеReuters назвал возможных исполнителей теракта на борту лайнера "Когалымавиа"

После посадки 60 пассажиров и члены экипажа, которые находились на борту, были эвакуированы. В результате инцидента 2 человека получили незначительные травмы.

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Airbus А321 авиакомпании Daallo Airlines через несколько минут после взлета совершил экстренную посадку в столице Сомали Могадишо из-за взрыва на борту.