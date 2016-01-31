Турция привела свои ВВС в "полную готовность" после инцидента с военным самолетом РФ

Согласно информации военных источников, повышенный уровень тревоги, "оранжевый", на авиабазах ВВС Турции предполагает "полную готовность ко всему" и немедленный ответ пилотов без согласования с командованием, сообщает турецкое агентство Анадолу.

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Как сообщал УНИАН, в Анкаре утверждают, что самолет российских военно-воздушных сил вновь нарушил воздушное пространство Турции.

Инцидент произошел накануне. В субботу, 30 января, российского посла вызвали в министерство иностранных дел Турции для объяснений.

Сообщалось, что российский самолет Су-34 несколько раз предупредили на английском и русском языках, прежде чем тот залетел в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегает Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые "опасные" последствия.

В Минобороны РФ отрицают сведения Анкары.

Напомним, в ноябре Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, задействован в военной операции в Сирии. В ответ РФ ввела санкции на турецкие продукты питания и товары.