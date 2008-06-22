Австралия завершила вывод войск из Ирака

Из Ирака на родину вернулись последние несколько десятков военнослужащих австралийского контингента.

Как передает радио «Свобода», таким образом, выполнено предвыборное обещание премьер-министра Австралии Кевина РАДДА о выводе солдат боевых подразделений из Ирака к середине года.

Контингент австралийской боевой группы численностью более 500 человек дислоцировался в южных иракских провинциях Мутанна и Ди-Кар. Для выполнения задач, не связанных с ведением боевых действий, в Ираке остаются около тысячи австралийских военнослужащих.