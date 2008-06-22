Россия обвинила генсека ООН в превышении полномочий

Министерство иностранных дел РФ считает, что предложения Генерального секретаря ООН Пан Ги МУНА по переформатированию Миссии ООН в Косово выходят за рамки его полномочий по обеспечению международного гражданского присутствия в крае.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 июня на сайте МИД России, передает Lenta.ru.

Россия считает противоправными попытки без санкции ООН, без согласия Белграда и сербского населения Косово произвольно видоизменить мандат международных миссий.

В сообщении МИД РФ подчеркивается, что любые действия в этом направлении стали бы прямым нарушением резолюции 1244 Совбеза ООН, нанесли бы ущерб авторитету Совета Безопасности и Организации в целом.

Как сообщалось, 20 июня в Нью-Йорке прошло заседание Совета безопасности ООН по Косово, основной темой которого был доклад Пан Ги МУНА, предложившего изменить структуру миссии ООН в Косово таким образом, чтобы часть функций по соблюдению безопасности в крае была передана Евросоюзу.

В свою очередь, президент Сербии Борис ТАДИЧ не принял предложение генсека ООН, заявив, что оно не поможет решению проблемы о статусе края, а Косово и США на заседании высказались в поддержку инициативы Пан Ги МУНА.

В феврале парламент Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость. Против этого акта выступила Сербия, Россия и Китай. Новую республику уже признали большинство стран Европы, в том числе все страны “большой семерки”.