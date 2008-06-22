Грузинский эксперт: Киев все время ставит какие-то условия

Ввод украинских миротворцев в Абхазию маловероятно.

Об этом в комментарии УНИАН сказал конфликтолог, член «Республиканской партии Грузии» Паата ЗАКАРЕИШВИЛИ.

«Я слышу о готовности Украины с тех пор, как в Абхазии закончились военные действия, то есть с 1993 года. Практически каждый год Украина делает такие заявления, включая и недавний визит министра ообороны Украины в Грузию, предыдущие встречи ЮЩЕНКО и СААКАШВИЛИ, КУЧМЫ и ШЕВАРДНАДЗЕ. Но результатов от них – ноль», - сказал П.ЗАКАРЕИШВИЛИ.

«Киев все время ставит какие-то условия... Например, что он готов, но в том случае, если будет согласие обеих сторон, если будет соответствующий международный мандат. Это просто заявления, слова, разговоры, не более, поэтому я их серьезно не воспринимаю. Украина так говорит, чтобы не обидеть своего партнера Грузию, в то же время она боится России, не хочет ее раздражать, не хочет иметь с ней проблем», - уверен эксперт.

П.ЗАКАРЕИШВИЛИ напомнил, что такая позиция Украины в письменном документе так и не была зафиксирована.

Также он подчеркнул, что надо сначала вывести российских миротворцев, на что необходимо согласие на уровне СНГ, а для этого нужно заявление одной из сторон. В то же время, Грузия до сих пор официально так и не сделала соответствующего заявления.

«Пока не начался процесс вывода российских миротворцев, более того переговоры даже не начаты, говорить о реальности ввода украинской миссии в зону конфликта пока бессмысленно», - подчеркнул он.

При этом он добавил, что в Абхазии к идее ввода украинских миротворцев относятся крайне отрицательно. «Они знают, что Украина - союзник Грузии и не будет нейтральной, и, соответственно, смысла от украинцев не видят, что вполне понятно», - считает он.

Он также отметил, что у Украины есть возможность и большой опыт миротворчества, скажем, в Ираке и Афганистане, и она на самом деле может выполнить эту миссию.

«Фактор риска, конечно, есть: это все-таки зона конфликта, там, есть оружие, а оно иногда стреляет», - констатировал он.