В Абхазии уже погибли 112 российских миротворцев

Говоря о потенциальном риске для украинских миротворцев, бывший глава временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности, депутат парламента Грузии нового созыва Шота МАЛАШХИЯ отметил: «За более чем 14 лет миротворческого контингента в Абхазии погибло 112 российских миротворцев. Причем ни один из них не погиб при проведении военной операции. Миротворцы погибали из-за дедовщины, во время криминальных разборок и т.д».

«Участие Украины в миссии в Абхазии, как нейтральной стороны, нас устраивает. Готовность украинской стороны к этому уже есть. Не знаю, как скоро все получится. Для этого необходимо согласие ООН, которая раз в полгода принимает резолюции о дальнейшей судьбе миротворческого мандата. Следующее рассмотрение состоится в октябре, то есть данный вопрос решится не раньше осени», - сказал Ш.МАЛАШХИЯ.

По его словам, кроме украинцев, также возможно участие миротворцев из стран Прибалтики и Польши.

«Хотя речь идет не обязательно о миротворцах, но и о полицейском контингенте», - сказал он, добавив, что об этом шла речь и во время визита министра обороны Украины Юрия ЕХАНУРОВА и верховного представителя Европейского Союза по внешней политике и безопасности Хавьера СОЛАНЫ в Грузию.

Ш.МАЛАШХИЯ подчеркнул, что РФ всячески будет блокировать интернационализацию миротворческих сил.

«Россия ведет себя агрессивно. Для нее не имеет значения, кто будет заменять ее, украинцы или кто-либо другой. В России считают, что Абхазия - это их собственность, на которую покушаются третьи страны, и в которую Москва уже немало вложила финансов», - сказал он.

Он добавил, что, то, что Россия является стороной конфликта, осознает все мировое сообщество, а устав ООН запрещает участие стороны конфликта в миротворческих операциях.

Как сообщал УНИАН, 4 июня в Тбилиси министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявил, что украинские миротворцы готовы к миссии в Абхазии, однако такое решение должно принять руководство страны.