Лавров вновь заговорил о "русском мире" и "правах русских" в Украине

Об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос УНИАН, как российская сторона будет реабилитировать словосочетание «русский мир» в ситуации, когда вся планета увидела, что русский мир - это «русская война и русская смерть».

В частности, он заявил, что «русский мир» это не некая выдумка России.

«Русский мир существует, это не проект, это объективная реальность. Также как есть объективная реальность украинского мира в Канаде, других государствах, как есть реальность армянских диаспор», - сказал Лавров.

По его словам, у России по объективным причинам нехватки денег не доходили руки, чтобы с этими людьми наладить устойчивые контакты и связи, чтобы помочь им «чувствовать себя людьми не второго сорта в тех странах, где они живут, чтобы они могли пользоваться своим языком, чтобы у них были на родном языке СМИ, чтобы они могли встречаться, проводить мероприятия, которые помогают сохранить их культуру».

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Лавров заявил, что должны обеспечиваться права русских в странах, где они проживают. По его словам, эти права должны базироваться на международно-правовых нормах.

«Это в полной мере относится к тем русским, которые жили и живут в Украине», - сказал Лавров.

«Эти русские надеялись, что президент за президентом у вас избирались в Украине и обещали сделать русский язык государственным языком. Максимум на что пошел Виктор Федорович Янукович – это присоединиться, да и то не до конца к конвенции о региональных языках и языках меньшинств», - добавил он.

По его словам, РФ привержена выполнению всех обязательств по линии Совета Европы, ООН , «включая уважение принципа территориальной целостности и не вмешательства во внутренние дела государств», и включая декларацию 1970 года, которая говорит, что каждое правительство в рамках территориальной целостности обязано обеспечивать самоопределение народов.