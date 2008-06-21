Израиль провел учения по воздушному нападению на Иран?

Сценарием проведенных в начале июня масштабных учений ВВС Израиля предусматривалось нанесение бомбового удара по иранским ядерным объектам. Как сообщает The International Herald Tribune, такое мнение высказали некоторые официальные представители США.

Главной целью учений стала отработка тактики действий боевой авиации в ходе воздушной операции в глубоком тылу противника. В маневрах над акваторией Средиземного моря и территорией Греции приняли участие более 100 истребителей F-16 и F-15 ВВС Израиля. Кроме того, были задействованы вертолеты, которые могут применяться для эвакуации сбитых пилотов, а также самолеты-заправщики.

По данным источников The International Herald Tribune, израильская боевая авиация действовала на дальности более 900 миль (1448 километров), что примерно соответствует расстоянию от аэродромов ВВС Израиля до иранского завода по обогащению урана в Натанце.

Израильские официальные лица отказались прокомментировать детали проведенных учений. Пресс-секретарь министерства обороны страны отметил лишь то, что военно-воздушные силы занимаются боевой подготовкой на регулярной основе и отрабатывают действия по отражению различных видов потенциальных угроз.

По мнению анонимного сотрудника Пентагона, на которого ссылается The International Herald Tribune, помимо отработки тактики нанесения воздушного удара по Ирану учения израильской авиации имели своей целью послать четкий сигнал Вашингтону, Брюсселю и Тегерану о готовности Тель-Авива провести военную операцию в случае безрезультатности дипломатических усилий по иранской ядерной программе.

Вместе с тем американские политики не склонны считать, что воздушный удар Израиля по Ирану неизбежен, хотя и не исключают его. В то же время, по мнению ряда представителей Пентагона, в связи с ожидаемым получением Тегераном российских зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ1 военно-политическое руководство Израиля может принять решение о проведении военной операции до их поступления на вооружение иранских сил противовоздушной обороны.

Напомним также, что в начале июня израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт в ходе своего визита в США подчеркнул, что иранская ядерная программа должна быть остановлена любыми средствами, а его заместитель Шауль Мофаз в недавнем интервью газете Yediot Aharonot прямо заявил о готовности Израиля нанести удар по Ирану.

Лента.ру