Из-за нехватки ресурсов власти китайской столицы решили ограничить рост населения

На этот шаг городское управление пошло из-за дефицита ресурсов для обеспечения многомиллионного населения мегаполиса, в первую очередь воды, передает РБК со ссылкой на агентство "Синьхуа".

По данным агентства, решение обсуждалось муниципальными властями Пекина в ходе сессий Собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета города.

"В течение следующих пяти лет Пекин продолжит перемещать население из центра на окраины. Число постоянных жителей центральной части города должно быть снижено на 15% от уровня 2014 года", — заявил мэр города Ван Аньшунь.

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Стоит отметить, что в 2015 году в Пекине постоянно проживало 21,7 млн чел.

Напомним, в конце октября власти Китая отменили политику "Одна семья - один ребенок". Как известно, широкая кампания по регулированию рождаемости в Китае, получившая название "Одна семья — один ребенок", развернулась с 1979 года. Цель ее заключалась в ограничении численности населения КНР к 2000 году уровнем в 1,2 миллиарда человек. В ходе реализации в программу вносились коррективы.

Поставленная задача была, в основном, выполнена: к 1 ноября 2000 года в Китае заданный уровень был превышен всего на 42,5 миллиона граждан. Плюс около 30 миллионов вообще не попали в статистику — они жили и работали без документов.