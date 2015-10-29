Власти Китая отменяют политику "Одна семья - один ребенок"

По сообщениям Reuters, соответствующее решение принято коммунистической партией страны, пишет Лента.ру.

Как известно, широкая кампания по регулированию рождаемости в Китае, получившая название "Одна семья — один ребенок", развернулась с 1979 года. Цель ее заключалась в ограничении численности населения КНР к 2000 году уровнем в 1,2 миллиарда человек. В ходе реализации в программу вносились коррективы. Поставленная задача была, в основном, выполнена: к 1 ноября 2000 года в Китае заданный уровень был превышен всего на 42,5 миллиона граждан. Плюс около 30 миллионов вообще не попали в статистику — они жили и работали без документов.

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Как отмечается, у программы были и нежелательные последствия: в Китае наблюдаются гендерный дисбаланс и стремительное старение населения. Также многие китайцы практикуют селективные аборты: сохраняют ребенка только в том случае, если ждут рождения мальчика. BBC News рассказывает и о принудительных абортах: власти вычисляют беременных женщин и насильно проводят необходимые процедуры.

Так, согласно сообщению, стремление китайцев обязательно родить мальчика привело к тому, что на данный момент мужчин в стране на 20 миллионов больше, чем женщин. К 2020 году этот разрыв достигнет 24 миллионов человек. Власти КНР пытаются при помощи различных мер стимулировать рождение девочек, но традиции побороть пока не удается.

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Вместе с тем, как отмечает издание, пытаясь обойти закон многие китайские пары ездят рожать в Гонконг, где действует собственное законодательство. В последние годы власти КНР на всех уровнях и власти Гонконга наладили борьбу с "материнским туризмом", вводя квоты на количество рожениц с материка. Наплыв желающих родить в Гонконге вызывает недовольство местных жителей.

После прихода к власти в 2013 году нового поколения китайского руководства, возглавляемого председателем КНР Си Цзиньпином, было объявлено о смягчении демографической политики, и сегодняшнее решение стало исполнением этих обещаний.