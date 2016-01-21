Кремль несет для ЕС большую опасность, чем беженцы - генерал НАТО

Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО и бывший начальник Генштаба Чехии Петр Павел, сообщает Радио Прага.

"Если из двух угроз выбирать более значительную, то государство, обладающее исключительным военным арсеналом, включая ядерное оружие, и которое, не смущаясь, нарушает международные договоры, несомненно, исходит из точки зрения наличия риска на первую позицию", - пояснил он.

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По словам чешского генерала, утверждение о наличии координирующей силы в миграционном еврокризисе не подтверждается информационно-аналитическими выводами, доступными всем государствам-членам НАТО.

"Необходимо принять во внимание, что часть из них (беженцев - УНИАН) являются экономическими мигрантами, которые отправились в путь с целью улучшения своего социального и экономического положения. Количество их увеличилось, в том числе и в результате открытости некоторых европейских стран. Если бы некоторые государства в меньшей степени проявляли свою готовность принимать беженцев, и об этом было хорошо известно, то поток экономических мигрантов был бы скромнее", - сказал он.