Премьер-министр Польши: Изменения в польские законы соответствуют стандартам ЕС

Кроме того, она отметила, что недавние изменения в законы, которые жестко раскритиковал Брюссель, являются внутренним делом Польши.

Такое мнение Шидло высказала, выступая перед Европейским парламентом во вторник, 19 января, передает Deutsche Welle со ссылкой на AP.

Глава польского правительства выступила в защиту новых законов, касающихся деятельности конституционного суда и противоречивого закона о СМИ. По ее словам, эти законодательные изменения не противоречат правовым нормам ЕС и их не стоит рассматривать как угрозу для существования правового государства. Шидло также отметила, что "принятые изменения соответствуют стандартам ЕС и никоим образом не противоречат стандартам в других странах ЕС".

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Европейская комиссия начала процедуру оценки соответствия нормам демократии и правилам ЕС изменений в польском Конституционном суде и законах общественного телерадиовещания.

Напомним, 7 января польский президент Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает назначение и увольнение руководителей государственных СМИ Министерством финансов Польши. Также недавно новая власть добилась принятия в Сейме и Сенате закона, который усложняет деятельность Конституционного суда. Эти шаги вызвали протесты польской общественности и обеспокоенность ЕС.