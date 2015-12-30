Реформа Конституционного суда Польши обжалована оппозицией

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Поправки к закону о Конституционном суде были подписаны избранным в этом году президентом Польши Анджеем Дудой в понедельник, несмотря на протесты населения.

"Поправки были приняты с бешеной скоростью, в нарушение всех парламентских процедур и, что важнее, в нарушение конституции", - сказал журналистам один из депутатов от партии Борис Будка после подачи заявления в КС.

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Как сообщал УНИАН, президент Польши Анджей Дуда подписал закон о Конституционном суде, который, как заявляют критики документа, несправедливо усиливает влияние правительства на суд. Изменения, подписанные польским президентом, предусматривают, что суд из 15 судей принимает большинство решений двумя третями голосов и в присутствии не менее 13 судей – для самых противоречивых дел.