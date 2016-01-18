В Китае обнародовали список "живых Будд"

В него входят 870 человек, все они - последователи тибетского буддизма, пишет ВВС-Россия.

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Как говорится в официальном заявлении, целью такого шага является попытка исключить возможность обмана, ведь многие мошенники, выдавая себя за тибетских монахов, которые являются реинкарнацией Будды, выманивающие деньги у верующих.

Однако скептики утверждают, что Китай таким образом просто пытается выяснить, кто может стать следующим Далай-ламой - духовным лидером Тибета.

По буддийскому учению, Сиддхартха Гаутама, ставший Буддой, родился в 623 году до нашей эры, хотя многие ученые склоняются к мнению, что он жил между 390 и 340 годами до нашей эры. Буддисты верят в его реинкарнации.