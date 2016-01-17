Посольство Италии в столице Афганистана обстреляли ракетами

Об этом в воскресенье, 17 января, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал Tolo News.

На месте происшествия находятся силовики и пожарные. По словам очевидцев, из-за стен здания дипмиссии валит густой дым. Каких-либо подробностей не приводится.

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Информацию о взрыве в Кабуле подтвердил находящийся там корреспондент Reuters. Репортер услышал соответствующий звук, однако не имеет данных о повреждениях или пострадавших, также он не уточнил, где конкретно произошло ЧП.

Напомним, в начале января террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в автомобиле у французского ресторана Le Jardin в столице Афганистана. В результате теракта погиб 12-летний мальчик, 15 человек были ранены.