Грузия освободила задержанных россиян

Освобождены четверо российских миротворцев, задержанных во вторник вечером грузинской полицией в Зугдидском районе. Как заявили в МВД Грузии, военнослужащие незаконно перевозили боеприпасы – ящики с реактивными снарядами и противотанковыми минами. По утверждению грузинской стороны, перевозка оружия не была заранее согласована, как того требует договоренность о миротворческих силах. В министерстве обороны России заявили, что задержание миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта «неприемлемо».

Радио Свобода