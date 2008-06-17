Грузинская полиция задержала 4 российских военных с ракетами

Грузинская полиция задержала в зоне грузино-абхазского конфликта четырех российских миротворцев, заявил РИА Новости начальник Аналитического департамента МВД Грузии Шота УТИАШВИЛИ.

"Задержаны 15 (позже цифра была уточнена как четверо. - УНИАН) российских миротворцев, перевозивших 35 ящиков с боеприпасами. В ящиках были реактивные управляемые ракеты", - сказал он.

"Задержание российских миротворцев произошло из-за несоответствия данных, указанных в документации с реальным грузом. В документах было указано совершенно другое, не оружие, а в грузовой машине было оружие, в том числе несколько единиц управляемых ракет. Зачем российским миротворцам в зоне конфликта понадобились управляемые ракеты, нам непонятно", - сказал начальник Аналитического департамента МВД Грузии.