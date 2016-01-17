США ввели новые санкции против Ирана

Соответствующее заявление размещено на сайте Минфина США, передает РБК.

В американский санкционный список попали 11 компаний и частных лиц, связанных с программой испытания иранских баллистических ракет.

Отмечается, что санкции предусматривают запрет на любые финансовые операции с этими лицами и компаниями, их собственность и активы в США и в американских банках должны быть заморожены.

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При этом, в списке указаны не только иранские предприятия. В частности, в черный список попали зарегистрированная в Гонконге компания Anhui Land group Сo., Limited и компании иэ ОАЭ Candid general trading LLC и Mabrooka trading co L.L.C.

"Программа Ирана по испытанию баллистических ракет представляет значительную угрозу для региональной и глобальной безопасности, и Иран продолжит подвергаться международным санкциям", — заявил представитель Минфина США Шубин.

Напомним, вчера с Ирана сняли международные санкции. Это произошло после публикации доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором говорится, что Иран выполнил все условия соглашения, предусматривающего замораживание его ядерной программы.

Договоренности между Ираном и "шестеркой" (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай) были достигнуты летом 2015 года. В соответствии с ними, Тегеран отказывался развивать свою ядерную программы в обмен на снятие международных санкций.