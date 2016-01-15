В Кремле встречу советника Путина с Нуланд назвали "конструктивным мозговым штурмом"

В РФ считают, что консультации с помощником секретаря Госдепа США викторией Нуланд прошли конструктивно. Об этом заявил советник российского лидера Владимира Путина Владислав Сурков, пишут "РИА Новости".

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"Состоялись довольно обстоятельные, конструктивные и полезные консультации. Это был своего рода мозговой штурм по поиску компромиссов для реализации Минских соглашений", — заявил Сурков журналистам.

По его словам, "по некоторым чувствительным вопросам, как, например, конституционная реформа (в Украине), безопасность и выборы выдвигались идеи, которые могут быть обсуждены в контактной группе в "нормандском формате" (РФ, Германия, Франция, Украина)".

Встреча политиков за закрытыми дверями длилась более шести часов.

Отметим, ранее в Госдепе США заявили, что встреча помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд с советником президента России Владиславом Сурковым направлена на обеспечение полного выполнения Минских соглашений.