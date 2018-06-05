Украинский интерес. Раздражитель из Кремля, взаимное непонимание в Минске и оговорка Обамы

Время работает против хозяина Кремля. Падение цены нефти подстегивает Владимира Путина к внешнеполитической активизации, поскольку отмена западных санкций имеет все более важный эффект для российской экономики. Поэтому Путин использовал популярное немецкое издание Bild для донесения собственного видения ситуации в России и в мире. При этом Кремль не удержался от соблазна подкорректировать не только высказывания Путина, но и вопросы немецких журналистов.

Российский президент не стал таить от мирового сообщества обиду на НАТО за расширение, на США – за влияние на европейскую прессу и продолжил утверждать, что в Крыму не было нарушено международное право. Путин дал понять, что прислушивайся к нему Запад – и многих нынешних проблем удалось бы избежать. Он убежден, что Минские договоренности должен выполнять в первую очередь Киев, и предпочитает не вспоминать о собственных обязательствах, взятых в белорусской столице.

Для пущей убедительности Путин отправил в Киев Бориса Грызлова, чем заметно оживил послепраздничную атмосферу в украинской столице. В Кремле хорошо понимают, что украинская власть не могла отказаться принимать путинского дипкурьера, поскольку в таком случае она показывала бы себя в качестве неконструктивной стороны конфликта. Грызлову вовсе не обязательно было располагать каким-либо внятным документом, поскольку его незваный визит оказался серьезным раздражителем для Украины.

Стоит ли удивляться, что на первой встрече Трехсторонней контактной группы в Минске не произошло прорыва, пусть и в ней принимал участие делегированный Путиным доверенный посредник. Договоренность об обмене пленными по формуле «25 на 36» - единственный на сегодня позитивный момент. Роман Безсмертный, которого представители боевиков хотели бы удалить из состава украинской делегации вместе с Ириной Геращенко, дал понять, что даже минимального продвижения вперед в вопросе политического урегулирования не наблюдается.

Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая по случаю начала председательствования Германии в ОБСЕ, высказался за усиление влияния организации на Донбассе. Это заявление прозвучало на фоне инцидента с наблюдателями ОБСЕ под Горловкой, которых боевики заставили выйти из машины и уложили лицом в снег. Впрочем, ОБСЕ в любом случае продолжит свое присутствие на Донбассе – слишком опасной остается ситуация в регионе. Да и Германия постарается интенсифицировать мирные переговоры для урегулирования конфликта на востоке Украины, чтобы закрыть одну из общеевропейских проблем.

Барак Обама упомянул Украину наряду с Сирией в своем последнем в качестве президента послании Конгрессу. Правда, многие заокеанские политические эксперты назвали упоминание не слишком удачным, зато последующие разъяснения Белого Дома и государственного департамента позволили убедиться, что в Вашингтоне об украинских проблемах не забыли. Еще одно формальное подтверждение этому – встреча Виктории Нуланд и Владислава Суркова в окрестностях Калининграда – не заставило себя ждать.

Евгений МАГДА