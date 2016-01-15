Власть Швейцарии отбирает у беженцев деньги в обмен на разрешение остаться в стране

Выступивший там беженец из Сирии сообщил, что власти разрешили ему оставить при себе 1000 франков (порядка 994 долларов), а все остальное потребовали отдать в обмен на разрешение дожидаться получения права остаться в Швейцарии в центре размещения мигрантов.

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В миграционном ведомстве Швейцарии данную практику назвали нормальной, поскольку полученные деньги идут на содержание и социальные выплаты, пишет РБК.

При этом чиновники утверждают, что если беженец в течение семи месяцев решит добровольно покинуть Швейцарию, то деньги ему вернут в полном объеме. Если же он устроится на работу, то должен будет отдавать до 10% заработка государству, пока сумма не достигнет 15 тыс. франков. Именно в такую цифру в Швейцарии оценивают затраты на прием каждого приезжего.