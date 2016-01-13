Мы самые сильные. Точка - Die Welt

Об этом пишет Ансгар Гроу в статье "Мы самые сильные. Точка", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Совпадения иногда довольно неприятны. В день последнего обращения Барака Обамы к нации, Иран захватил две лодки ВМС США. Даже несмотря на то, что Белый дом спешно заверил, что Тегеран объявил о "скором" освобождении десяти моряков, большое выступление президента было омрачено.

В этом году он попытается "сократить его (обращение)", потому что "некоторые из вас спешат вернуться в Айову", - обещает президент конкурентам во вторник вечером в 21:11, и, таким образом, обеспечивает веселый настрой.

Но так не получится. Сегодня он хочет "с легкостью справиться" с традиционным списком предложений на предстоящий год, говорит Обама, за которым наблюдает вице-президент Джо Байден и скептический Пол Райан, который вместе с вице-президентом впервые выступает в роли нового спикера Палаты представителей.



Республиканец Райан не аплодирует вместе с Байденом и демократами, когда Обама быстро объявляет небольшую избирательную программу своей партии: реформировать иммиграционную систему. Защитить детей от вооруженного насилия. Равная оплата всем. Оплачиваемый декретный отпуск. Повышение минимальной заработной платы.

Ритуал с 30 миллионами зрителей

Это что-то вроде части ритуала. Каждый год в январе, Конгресс приглашает президента, чтобы он сообщил о положении нации. Перед камерами крупных телеканалов и почти 30 миллионами телезрителей, собирается политическая элита. Сенаторы, депутаты, конституционные судьи (4 из 9), военные командиры (во главе с начальником штаба Джозефом Данфордом), весь Кабинет – за исключением министра внутренней безопасности Джея Джонсона, который в этом году обеспечивает надежную охрану в Овальном кабинете на случай большой террористической атаки или другого стихийного бедствия, которые могут произойти в Капитолии и стать причиной гибели президента, его заместителя Байдена и всех других министров.

На этот раз хотел бы меньше говорить о предстоящем годе и больше о "ближайших пяти, десяти годах и далее", - сказал Обама. "Я хочу сосредоточить внимание на нашем будущем. Мы живем во время невероятных перемен".

С другой стороны, Обама всегда был хорошим оратором, также и в этот вечер. И на этот раз речь шла о важных вопросах. Президент хочет получить свое место в учебниках по истории. Ему хотелось бы, чтобы его помнили и цитировали в будущем именно так, как он представляет себя сегодня.

Что следует помнить

Экономика: "Тот, кто говорит, что американская экономика находится на пути снижения, распространяет миф". На самом деле, экономика Соединенных Штатов "самая сильная и самая стабильная в мире". Последние два года принесли наибольший рост занятости с 90-х годов. В то же время, дефицит бюджета сократился почти на три четверти.

Политика безопасности: Аль-Каида и "Исламское государство" представляют конкретную угрозу, и, поэтому, борьба с террористическими организациями продолжается, говорит президент. Но, несмотря на возможность отдельных нападений, они не представляют угрозы "нашему национальному существованию. Утверждения о том, что это третья мировая война, им только на руку".

Это была критика в адрес кандидатов в президенты от республиканцев, которые распространяют сравнения с мировой войной. Она также касалась Никки Хейли, губернатора Южной Каролины, которая произнесет ответную речь республиканцев, она придает большое значение террористической угрозе.

Укол в адрес Дональда Трампа

Усама бен Ладен убит, Иран заставили отказаться от ядерной программы, Эбола в Западной Африке остановлена, дипломатические отношения с Кубой возобновлены: президент с девизом "Да, мы можем" заявлял об одном успехе своей администрации за другим. Америка – ведущее международное государство в 21-м веке: это означает "разумное применение военной силы и объединение мира с помощью правильных целей".

Например, в борьбе с изменением климата, в которой Соединенным Штатам удалось привлечь к подписанию общих договоренностей "почти 200 стран". США пришлось столкнуться со многими проблемами, не просто "громкими словами и призывами к бомбардировкам гражданского населения". Опять укол в адрес противника, на этот раз – Дональда Трампа.

А Китай? Торговое соглашение ТТИП с государствами в Азии и Южной Америке, в котором не участвует Пекин, означает: "Китай не определяет правила игры в регионе, мы делаем это". Это также был привет Трампу, которого он, конечно же, не называл по имени.

США отнюдь не ослаблены, говорит президент, а невероятно сильны. "Соединенные Штаты – это сильнейшая нация в мире. Точка", - говорит он, но точка звучит больше как восклицательный знак: "Наша военная держава сильнее, чем другие восемь вместе взятых". На этот раз стоя аплодировал весь зал, поднялся даже Райан, стоявший позади него.

Возврат к Гуантанамо

В январе 2009 года, в первый день в Овальном кабинете Обама приказал распустить тюремный лагерь на кубинской базе Гуантанамо. Конгресс отказывался, даже в первые два года, когда у демократов было большинство в обеих палатах. Тем не менее, в своем последнем обращении к нации Обама, который не хочет казаться "хромой уткой", снова вернулся к теме Гуантанамо: Лагерь "дорогой, ненужный и служит лишь материалом для наших врагов".

Необходимо отказаться от любой политики, которая превращает людей в подозреваемых из-за их расовой или религиозной принадлежности, "не из соображений политкорректности, а потому что мы понимаем, что именно делает нас сильными". В США не становится более безопасно, "когда политики оскорбляют мусульман". Еще один привет Трампу.

Ноябрь также важен для Обамы

В заключительной части своей речи Обама призвал своих сторонников прийти на избирательные участки. Он хвалил "пожилую даму, которая стоит в очереди, чтобы отдать свой голос". Укоренившихся мигрантов, "которые будут выбирать впервые". Помощников кампании. Это не просто доброжелательность в отношении его партии, а исключительно личный интерес: если в ноябре победят демократы, это станет подтверждением успешного пребывания Обамы на посту. Если они проиграют, поражение коснется и его.

"Это то, что заставляет меня так оптимистично смотреть в наше будущее", - заявляет Обама. "Благодаря вам! Я верю в вас. Поэтому я стою здесь, и я уверен, что позиция нашей страны сильна".

В 22:09 Обама заканчивает свое обращение. 58-минутная речь была очень подробной, как и в предыдущие годы. И полной надежд, как всегда. "Перемены, в которые мы верим", - таким было послание Обамы, когда он вступил в должность.

Во вторник вечером оно было основным мотивом. Через год Обама покинет Белый дом, но он хочет войти в историю с верой в перемены.