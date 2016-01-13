Кудрин: Количество бедных в России будет расти

По его словам, в этом отличие этого кризиса от предыдущего, с которым РФ столкнулась в 2008 году. Тогда, по словам Кудрина, число бедных уменьшилось из-за громадных социальных выплат и фискального пакета стимулирования экономики, за счет которого государство поддержало занятость, пишет РБК.

«Тогда реальные доходы населения в целом не упали, и количество бедных уменьшилось», — сказал Кудрин.

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По его словам, сейчас все по-другому.

«Мы вошли в другую полосу, когда эти проблемы стали наиболее острыми, — считает экс-министр. — Мы говорим, что будем выполнять все социальные обязательства, а в это время количество бедных будет расти».

По словам Кудрина, это происходит на фоне заверений в том, что государство будет поддерживать социальные расходы и обязательства, «что уже не исполняется на самом деле в полной мере, например в части индексации пенсий».

Рост числа бедных заметен даже в официальной статистике. По предварительным данным Росстата, за девять месяцев 2015 года (последние доступные данные) численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума (9,6 тыс. руб. в месяц) составляла 20,3 млн человек. По итогам девяти месяцев прошлого года их было 18 млн.

По данным ВЦИОМ, в 2015 году почти вдвое выросла доля «бедных» семей (которым не хватает даже на еду и тем, кому достаточно средств на еду, но покупка одежды недоступна). Если в 2014 году их доля оценивалась в 22%, то в декабре 2015-го она подскочила до 39%.

Кудрин сообщил, что социальное государство в России — пока больше декларация, популистский лозунг. По его мнению, его строительство потребует увеличения налогового бремени. Он привел в пример страны Европы, где налоговое бремя достигает 40% на душу населения, в то время как в России вместе с нефтяными компаниями оно составляет 37%, а без их учета — 30%.

Помимо увеличения налогов, для строительства социального государства в России потребуется экономический рост не менее 4–5% в год, сказал Кудрин. «Борьба с бедностью — на 60% это вопрос экономического роста, и только на 40% — вопрос социальной защиты», — уточнил он.