Бывший глава ЦРУ отметил быстрый рост численности боевиков ИГ

Об этом заявил бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ Майкл Морелл, выступая 12 января на Комитете Конгресса по вооруженным силам, передает Лента.ру со ссылкой на телеканал Fox News.

Представитель американской разведки уточнил, что «филиалы » ИГ существуют в 20 странах. Такого не было еще год назад.

В 2015 году количество иностранных граждан среди боевиков ИГ оценивалось в 20 тысяч человек, в этом году — уже в 36 тысяч. Среди них около 6,6 тысяч лиц с паспортами западных государств, отметил Морелл.

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