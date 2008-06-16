Совет Европы начинает кампанию против телесных наказаний детей

В Загребе (Хорватия) дан старт инициативе Совета Европы против телесных наказаний детей.

Как сообщила УНИАН заместитель генерального секретаря Совета Европы Мод де Бур БУКИКИО, главная цель этой инициативы – запретить телесные наказания детей в Европе и способствовать тому, чтобы родители воспитывали своих детей без применения силы.

«Законодательные реформы уже осуществлены в 18 из 47 стран – членов Совета Европы, что демонстрирует возможность их осуществления», - заявила заместитель генсека СЕ в беседе с корреспондентом УНИАН.

Она отметила, что в некоторых европейских странах телесные наказания детей были запрещены еще в конце 70-х годов, невзирая даже на сопротивление общественного мнения.

«Я полностью убеждена, что при наличии политической воли правительств идти в этом направлении необходимые реформы для запрещения телесных наказаний детей будут осуществлены, но для их осуществления понадобится определенное время, поскольку такие реформы предусматривают также и необходимость изменения менталитета», - сказала М.БУКИКИО. По ее словам, инициатива борьбы с телесными наказаниями детей является частью более глобального Плана действий Совета Европы, направленного на борьбу с жестокостью в отношении детей.

В то же время, она отметила, что если другие формы жестокости в отношении детей в целом воспринимаются как недопустимые правительствами и населением, то телесные наказания еще широко поддерживаются в Европе.

В связи с этим, М.БУКИКИО выразила убеждение в том, что кроме законодательных изменений необходимо также учить родителей воспитывать детей без применения телесных наказаний. «Много альтернативных путей есть для того, чтобы объяснить детям, что обязательно, каких правил нужно придерживаться, и тому подобное», - сказала заместитель генсека СЕ.

Она отметила, что ключевым посланием новой инициативы является «Подними руку против подзатыльника!», выразив убеждение, что вполне возможно добиться искоренения такого явления из процесса воспитания детей.