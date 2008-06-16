Буш начал последнюю спецоперацию по поимке бен Ладена

Президент США Джордж Буш намерен поймать Осаму бен Ладена до окончания своего президентского срока, пишет газета The Times.

Ссылаясь на источники в британской и американской разведках, а также на представителей Пентагона, издание сообщает, что с целью поимки бен Ладена в Пакистане была начата масштабная спецоперация с участием британских и американских спецслужб. По словам одного из источников газеты, в операции задействованы беспилотники MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper с ракетами Hellfire, которые могут использоваться для нанесения точечных ударов.

Согласно имеющимся разведданным, бен Ладен может находиться в племенной области Баджаур на северо-западе Пакистана. По мнению источника издания в Пентагоне, вооруженные силы США усиливают давление на позиции "Аль-Каеды" в Пакистане, чтобы вытеснить бен Ладена в район границы с Афганистаном, где его готовятся встретить американские военные.

По словам представителя пакистанского правительства, спецоперация проходит с "молчаливого согласия" властей Пакистана и, в частности, президента страны Первеза Мушаррафа, который согласился на использование США беспилотников для нанесения ударов по "Аль-Каеде".

Безуспешные попытки поймать "террориста номер один" Осаму бен Ладена предпринимаются на протяжении последних семи лет. Как полагает источник издания в американской разведке, "если Буш сможет заявить, что он убил Саддама Хусейна и поймал Осаму бен Ладена, он может уходить с чувством, что сделал мир более безопасным".

Президентские выборы в США пройдут в начале ноября этого года.

Лента.ру