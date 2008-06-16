Буш начал последнюю спецоперацию по поимке бен Ладена
Очень хочет успеть, пока еще президент
Президент США Джордж Буш намерен поймать Осаму бен Ладена до окончания своего президентского срока, пишет газета The Times.
Ссылаясь на источники в британской и американской разведках, а также на представителей Пентагона, издание сообщает, что с целью поимки бен Ладена в Пакистане была начата масштабная спецоперация с участием британских и американских спецслужб. По словам одного из источников газеты, в операции задействованы беспилотники MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper с ракетами Hellfire, которые могут использоваться для нанесения точечных ударов.
Согласно имеющимся разведданным, бен Ладен может находиться в племенной области Баджаур на северо-западе Пакистана. По мнению источника издания в Пентагоне, вооруженные силы США усиливают давление на позиции "Аль-Каеды" в Пакистане, чтобы вытеснить бен Ладена в район границы с Афганистаном, где его готовятся встретить американские военные.
По словам представителя пакистанского правительства, спецоперация проходит с "молчаливого согласия" властей Пакистана и, в частности, президента страны Первеза Мушаррафа, который согласился на использование США беспилотников для нанесения ударов по "Аль-Каеде".
Безуспешные попытки поймать "террориста номер один" Осаму бен Ладена предпринимаются на протяжении последних семи лет. Как полагает источник издания в американской разведке, "если Буш сможет заявить, что он убил Саддама Хусейна и поймал Осаму бен Ладена, он может уходить с чувством, что сделал мир более безопасным".
Президентские выборы в США пройдут в начале ноября этого года.