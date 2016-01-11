Власти Турции будут выдавать мигрантам разрешения на работу

Об этом заявил министр по делам ЕС Волкан Бозкир после встречи в Анкаре с первым вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом, сообщает українсмька редакция "Немецкой волны" со ссылкой на Reuters.

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По словам Волкана Бозкира, количество нелегальных мигрантов в 2015 году превысило 150 тыс. человек, ежедневно турецкая власть "останавливает" 500 мигрантов, добавил он.

Напомним, 8 января турецкое правительство ввело визовые ограничения для сирийцев, прибывающих в страну по воздуху или по морю. По мнению министерства иностранных дел страны, это поможет сократить число сирийцев, прибывающих из третьих стран - Ливана или Египта.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября 2015 года Евросоюз и Турция заключили соглашение, согласно которому Анкара согласилась помочь остановить поток мигрантов в Европу в обмен на финансовую поддержку, упрощение визового режима и возобновление переговоров о вступлении в ЕС. После этого Евросоюз выделил 3 млрд евро помощи Анкаре для улучшения условий пребывания беженцев. В ответ Брюссель ожидает, что Анкара приложит усилия для остановки потока мигрантов в страны ЕС.