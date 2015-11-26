Турция возобновляет переговоры о вступлении в Евросоюз

О возобновлении обсуждения экономической политики Турции с 28 странами-членами ЕС объявил новый турецкий министр по делам Европы Волкан Бозкир, передает Би-би-си.

Читайте такжеВ Германии заявили о готовности способствовать вступлению Турции в ЕС

Турция впервые подала заявку на членство в 1987 году, когда еще существовал предшественник Евросоюза - Европейское экономическое сообщество.

Страна выполнила все условия для начала переговоров еще в 2005 году, но процесс резко забуксовал из-за ряда обстоятельств, среди которых - опасения за свободу слова и демократию, в особенности с приходом к власти премьера-исламиста Реджепа Тайипа Эрдогана, а также отношение к религиозным меньшинствам, судебные реформы и непростые отношения с Кипром, входящим в ЕС.

Все это время Анкару в ее стремлении получить свое место в Брюсселе обходили другие страны.

Однако Евросоюз готов поощрить Турцию, чтобы остановить поток мигрантов в Европу.