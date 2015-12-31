Путин в новогоднем обращении вспомнил Сирию и тяжелые времена

Об этом пишет Slon.ru.

«Конечно, не всем удается встретить Новый год с родными - надо работать в больницах и на производствах, выполнять служебный и воинский долг, охранять границы, нести постоянное дежурство, обеспечивая нашу безопасность», - отметил президент.

В обращении к россиянам Путин также упомянул 70-летие Победы.

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"Наша история, опыт отцов и дедов, их единство в трудные времена и сила духа являются для нас большим примером. Они помогали и будут помогать нам достойно отвечать на современные вызовы", - отметил Путин.

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Накануне стало известно, что Путин проигнорировал Порошенко в новогоднем поздравлении для мировых лидеров. В тексте Путин поздравляет президентов Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Бразилии, Боливии, Индии, Италии, Казахстана, КНР, Киргизии, Кореи, Молдавии, Сербии, США, Франции и ряд других глав государств, премьер-министров и канцлеров.