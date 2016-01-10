В России политики снова заговорили о необходимости похоронить Ленина

Как сообщает Лента.ру, об этом заявил депутат Госдумы РФ от ЛДПР Иван Сухарев. «Хватит заниматься безобразием. Прошло 100 лет. У нас есть решение 2-го съезда Советов от 26 января 1924 года. В нем был поставлен вопрос о захоронении. А говорить, что его захоронили, не стоит. Даже по православным канонам - я не считаю, что Ленин сегодня захоронен. И в сердце России у нас могила, где лежит труп - это неправильно. Пора это прекратить», - подчеркнул политик.

По его мнению, на месте мавзолея можно было бы открыть музей. Парламентарий предлагает пересмотреть законопроект о перезахоронении Ленина, который был отклонен думским большинством в 2004 году. Этот вопрос, как утверждает депутат, будет рассматриваться на следующей сессии нижней палаты российского парламента.

Читайте такжеГлавный коммунист РФ приравнял Ленина к Иисусу ХристуВопрос выноса тела из мавзолея неоднократно поднимался общественностью и политиками. Во время ремонта в сооружении, который проходил с сентября 2012 года по май 2013 года, ряд депутатов от ЛДПР настаивали на том, чтобы саркофаг вынесли и не заносили обратно.

Тело Ленина было захоронено в мавзолее на Красной площади в 1924 году. Первоначально, саркофаг хранился во временных деревянных сооружениях. В 1930 году было возведено современное здание мавзолея по проекту архитектора Алексея Щусева.