В столице Мьянмы пожар на рынке уничтожил 1,6 тысячи магазинов (фото, видео)
10:47, 10 января 2016Мир
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Пожар, вспыхнувший на рынке "Мингалазай" в Янгоне 9 января, охватил три этажа здания и уничтожил, по официальным данным, 1638 магазинов.
Пожар в Янгоне уничтожил 1,6 тысячи магазинов / youtube.com
Как сообщает "Синьхуа", ущерб, нанесенный пожаром, оценен в более 3,6 миллиарда кьятов (2,7 миллиона долларов США).
Огонь был потушен после более чем четырех часов работы 65 пожарных машин и 600 пожарных.
Пожар затронул три верхних этажа здания. Отмечается, что на третьем этаже размещались магазины текстиля и одежды, на четвертом - магазины косметики и лекарственных средств, а на пятом - заведения питания.
Причина пожара выясняется.
В Янгоне произошел масштабный пожар на рынке / Xinhua
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