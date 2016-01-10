В столице Мьянмы пожар на рынке уничтожил 1,6 тысячи магазинов (фото, видео)

10:47, 10 января 2016
Мир
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Пожар, вспыхнувший на рынке "Мингалазай" в Янгоне 9 января, охватил три этажа здания и уничтожил, по официальным данным, 1638 магазинов.

пожар мьянма янгон / видео China Xinhua News

Как сообщает "Синьхуа", ущерб, нанесенный пожаром, оценен в более 3,6 миллиарда кьятов (2,7 миллиона долларов США).

Огонь был потушен после более чем четырех часов работы 65 пожарных машин и 600 пожарных.

Пожар затронул три верхних этажа здания. Отмечается, что на третьем этаже размещались магазины текстиля и одежды, на четвертом - магазины косметики и лекарственных средств, а на пятом - заведения питания.

Причина пожара выясняется.

пожар мьянма янгон рынок / Xinhua

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