К зданию Конгресса США подкатили самоходную гаубицу

Армия США на Капитолийском холме в Вашингтоне организовала показ первого прототипа самоходной артиллерийской установки (САУ) NLOS-C (Non-Line of Sight Cannon). Как сообщается в пресс-релизе американских сухопутных войск, представленная в Национальной аллее прямо напротив здания Конгресса США новая самоходная гаубица доступна для свободного осмотра всеми желающими.

САУ NLOS-C стала первой платформой, разработанной в рамках пентагоновской программы "Боевые системы будущего" (FCS). Как ожидается, после завершения всесторонних испытаний самоходные гаубицы следующего поколения начнут поступать в боевые части в 2014 году и будут приняты на вооружение в 2017 году.

Согласно оценкам командования американских сухопутных войск, по своим тактико-техническим характеристикам САУ NLOS-C существенно превосходит аналоги. В сравнении с самоходными гаубицами M109A6 Paladin, которые состоят на вооружении Армии США, новые артиллерийские системы выигрывают по дальности и точности стрельбы. При этом их экипаж благодаря высокой степени автоматизации состоит всего из двух человек.

Расчетная дальность действия САУ NLOS-C составляет примерно 30 километров. Боекомплект состоит из 24 снарядов массой 45 килограммов каждый. Новые модульные метательные заряды MACS (Modular Artillery Charge System) отличаются повышенной надежностью и устойчивостью к воздействию влаги. Их инициация осуществляется при помощи лазера.

Одной из главных особенностей новой самоходной гаубицы является гибридная силовая установка. Принцип ее действия основан на том, что дизельный двигатель через генератор подзаряжает аккумуляторные батареи, которые, в свою очередь, приводят в движение электромоторы гусениц, а также обеспечивают электроснабжение всех других систем, включая приводы орудия, автоматическую систему заряжания, компьютеры, средства связи и обмена данными.

Лента.ру