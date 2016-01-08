Евросоюз недоволен действиями Турции по сдерживанию притока мигрантов

В Евросоюзе считают, что Турция не принимает достаточных мер для сдерживания потока мигрантов в Европу. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс, передает Associated Press.

Читайте такжеПолиция Австрии, Швейцарии и Финляндии сообщает о массовых нападениях на женщин

По его словам, "ЕС далек от удовлетворения" действиями Анкары.

"Здесь все еще много работы. Мы продолжим прилагать усилия для того, чтобы все-таки достигнуть намеченных совместно с Анкарой целей по сокращению притока мигрантов", - отметил Тиммерманс, добавив, что намерен в понедельник обсудить с представителями Турции прогресс в выполнении договоренностей.

Отметим, в октябре 2015 года Евросоюз пообещал Турции 3 миллиарда евро и облегчение визового режима в обмен на помощь Анкары в решении ситуации с беженцами, к тому же предполагалось реанимировать переговоры о возможном вступлении Турции в Евросоюз.

По данным ООН, в течение прошлого года в Европу по морю прибыли около миллиона мигрантов.