Нападения на женщин в Кельне свидетельствуют о "новом измерении организованной преступности" - министр юстиции Германии

Представители федеральной и региональной власти вместе с полицией во вторник, 5 января, провели кризисную встречу по этому вопросу, сообщает Deutsche Welle.

Ряд немецких политиков уже выразили свое возмущение событиями новогодней ночи в крупнейшем городе федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер назвал эти нападения "отвратительными и неприемлемыми". По его словам, то, что "такое большое количество человек, очевидно, с миграционным прошлым" осуществило эти атаки, переносит вопрос на другой уровень. Но в то же время он предостерег от обобщений и не обвинять автоматически беженцев.

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Его мнение разделяет и федеральный министр юстиции Гайко Маас. По его словам, инциденты в Кельне указывают на появление "абсолютно нового уровня организованной преступности". Он добавил, что Германия не собирается мириться с этой ситуацией. Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Ганнелоре Крафт объявила о серьезных мерах против злоумышленников. "Виновных нужно наказать", - передает ее слова dpa.

Как сообщал УНИАН, мэр Кельна Генриетта Рэкера созвала экстренное совещание с полицией после поступления сообщений о том, что в канун Нового года в городе было совершено около 80 нападений на женщин. Большинство из них произошли вблизи центральной железнодорожной станции города. По предварительным данным, в них участвовали около тысячи агрессивно настроенных молодых мужчин.