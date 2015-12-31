Charlie Hebdo выйдет миллионным тиражом в годовщину нападения на редакцию

6 января в продажу поступят около миллиона экземпляров, передает Lenta.ru со ссілкой на The Guardian. В 32-страничный номер будут включены рисунки карикатуристов, погибших при нападении на редакцию 7 января 2015 года, а также действующих сотрудников журнала.

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В редакции утверждают, что получают крупные заказы на спецвыпуски из-за рубежа, в частности из Германии.

Спустя неделю после атаки на офис Charlie Hebdo журнал вышел тиражом 7,5 млн экземпляров. После теракта число подписчиков на издание выросло в 20 раз - до 200 тыс.

Напомним, 7 января 2015-го два вооруженных автоматами и гранатометами брата-исламиста ворвались в офис издания и открыли стрельбу. В результате погибли 12 человек. Поводом для расстрела журналистов стали публикации на страницах журнала карикатур на пророка Мухаммеда.