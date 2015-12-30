WSJ назвал топ-политиков, за которыми тайно следят американские спецслужбы

Несмотря на то, что два года президент США Барак Обама заявил, что намерен прекратить слежку за главами дружественных государств, некоторых топ-политиков Белый Дом оставил под "пристальным вниманием".

Читайте такжеСМИ: Убитый ИГИЛ "российский шпион" вел двойную жизнь

Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает The Wall Street Journal. На первом месте в этом списке премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, также следят за президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Работу спецслужб в напралении Нетаньяху Обама считает "отвечающей интересам обеспечения национальной безопасности".

На фоне переговоров по иранской ядерной программе и перехвата разговоров израильских политиков у США возникло подозрение, что за Конгрессом также следят, а Израиль может сорвать договоренности.

В администрации Обамы существует так называемый "защищенный список" лидеров государств, за которыми США не следит. В него входят президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и ряд других глав стран НАТО.