Из-за несогласия по "жилищному вопросу" красноярский пенсионер поджег горадминистрацию, есть жертвы

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, передает РБК.

Сам задержанный пенсионер заявил полицейским, что причиной, толкнувшей его на преступление, послужило «несогласие по вопросу жилищного спора», добавили в пресс-службе МВД. По данным FlashSiberia, речь идет об отказе властей предоставить мужчине государственное жилье.

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в ГСУ СКР по Красноярскому краю сообщили, что в результате пожара в здании горадминистрации Дудинки два человека погибли и восемь пострадали. Ранее источник в экстренных службах края сообщил агентству, что в результате пожара погиб один человек и пятеро пострадали.

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В краевом МЧС уточнили, что пожар был локализован на площади 200 кв. м, из здания эвакуировали более 50 человек.

Пожар в здании горадминистрации Дудинки, находящейся на севере Красноярского края, произошел во вторник днем. Первоначально площадь пожара составляла 150 кв. м.