Эрдоган отказал России в совместной борьбе против "Исламского государства"

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Би-би-си.

В частности, речь идет о коалиции, в которую вошли Иран, Россия, Ирак и Сирия. Эти страны заявили о совместной борьбе против исламистов.

Читайте такжеЭрдоган рассказал о разговоре с Путиным о сирийских туркменах - СМИПо словам турецкого президента, Кремль предлагал Анкаре присоединиться к этой коалиции. "Но я сказал президенту Путину, что я не могу сидеть рядом с президентом, чья легитимность под вопросом", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

С августа турецкие войска наносят авиаудары по позициям боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" в составе возглавляемой США коалиции по борьбе с исламистами. Также, в середине декабря Турция вошла в антитеррористическую коалицию исламских государств, о создании которой объявила Саудовская Аравия.

Отношения Турции и России резко обострились после того, как 24 ноября турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24.