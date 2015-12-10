В Турции хотят завести уголовное дело на Путина

Об этом сообщает местное издание Daily Sabah , передает Mignews.

Аккар причиной этого назвал "дискредитацию" и "оскорбление президента" Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В поданном в прокуратуру Анкары заявлении он пояснил, что турецкий лидер может подвергаться критике только в пределах разумного.

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"Это демократическое право, но мы не можем закрывать глаза на поношение нашего президента другими президентами или должностными лицами", - заявил он. При этом добавив, что российские чиновники должны быть наказаны за ложные обвинения и клеветническую кампанию, начатую, по его словам, в отместку за сбитый российский бомбардировщик Су-24.

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Также Аккар потребовал, чтобы в отношении Путина и Антонова было еще и заведено уголовное дело.

Как сообщал УНИАН, отношения между Турцией и РФ ухудшились после того, как 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.

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Справка. Эргенекон - тайная ультра-националистическая организация в Турции, членами которой являются некоторые высокопоставленные руководители внутри вооруженных сил и органов безопасности Турции, обвиняемая в попытке госпереворота в Турции. Власти считают Эргенекон террористической организацией. По мнению республиканской прокуратуры Турции, основная цель Эргенекона подготовка почвы для военного переворота путем создания в стране атмосферы хаоса и анархии. Предполагаемый лидер организации - бывший отставной генерал Вели Кучук.