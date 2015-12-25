Премьер Индии прибыл в Пакистан с необъявленным визитом, который стал первым за более чем 10 лет

Нарендра Моди объявил, что в Лахоре встретится с главой пакистанского правительства Навазом Шарифом, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". "Жду с нетерпением встречи с премьер-министром Навазом Шарифом в Лахоре сегодня после обеда, куда я заеду на моем пути назад к Дели", - сообщил Нарендра Моди.

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Представитель министерства иностранных дел Пакистана Кази Халилулла подтвердил встречу премьеров. "Детали встречи прорабатываются", - сказал он.

Неожиданное заявление было сделано Нарендрой Моди во время его визита в Афганистан. В Кабуле индийский премьер принял участие в открытии нового здания парламента, которое было возведено благодаря помощи Нью-Дели. Стоимость сооружения составила $90 млн.

В своем обращении в местном парламенте Нарендра Моди призвал к более тесному сотрудничеству между Индией, Пакистаном и другими соседями для прогресса в Афганистане.

Последний визит в Пакистан осуществил в 2004 году тогдашний индийский премьер Атал Бихари Ваджпаи, которому приписывают потепление в отношениях с Исламабадом. Первая встреча двух чиновников состоялась весной прошлого года, когда индийский премьер неожиданно пригласил на свою инаугурацию Наваза Шарифа.