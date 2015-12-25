В Сирии авиаудары РФ унесли жизни 6 мирных жителей, среди погибших женщины и дети

Удары были нанесены по жилым кварталам в подконтрольном оппозиции районе Арбин, сообщает Anadolu со ссылкой на представителей сил гражданской обороны.

Пострадавшие в результате атаки госпитализированы, ведется поиск оставшихся под завалами людей.

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Напомним, по данным Amnesty International, авиаудары ВВС России в Сирии с конца сентября унесли жизни по меньшей мере 200 мирных жителей и привели к масштабным и неоправданным разрушениям.