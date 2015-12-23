Президент Польши: ЕС нужны реформы для эффективного ответа новым вызовам

"ЕС постоянно сталкивается с кризисами - будь то финансовый кризис или кризис с беженцами, - заявил польский президент. - Мы хотим, чтобы ЕС был эффективным. Мы хотим, чтобы он работал правильно. Чтобы он мог предвидеть все возможные проблемы, с которыми столкнется с будущем", - заявил президент Польши в интервью Би-би-си.

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В ходе беседы Анджей Дуда заявил, что не является евроскептиком, не смотря на то, что этот ярлык на него и его консервативную партию "Право и справедливость" часто навешивают. "Мы не евроскептики, мы - еврореалисты", - заявил польский президент.

"Я смотрю на то, что происходит с точки зрения наших соседей. Соседей, оказавшихся в ситуации похожей на ту, в которой оказалась Польша. Стран, которые вместе с нами находились за "железным занавесом". После падения коммунистического режима, мы оказались в схожих экономических условиях. Сегодня большинство наших стран - члены НАТО. И в первую очередь поляки рады быть гражданами страны, входящей в Евросоюз. Для многих из них это имеет большое символическое значение", - сказал Анджей Дуда.

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Польский лидер предупредил также, что Евросоюз столкнется с серьезным кризисом в случае, если Великобритания решит покинуть его.

Говоря о протестах, проходящих в Польше в последние недели в связи с реформой конституционного суда, президент заявил, что они организованы оппозицией и подтверждают, что Польша является демократической страной. "Эти демонстрации организуются в первую очередь теми, кто до недавнего времени правил Польшей. Теми, кто был отстранен от власти в ходе общих выборов. [...] Они попросту не могут с этим смириться, а потому подстрекают общество и организуют протесты", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, в мае центризбирком Польши объявил о победе Анджея Дуды на президентских выборах. Он с небольшим перевесом обошел своего основного соперника, на тот момент действующего президента Польши Бронислава Коморовского.