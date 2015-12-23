У Путина отказываются ехать на сессию ПАСЕ, если "не будет перспектив отмены санкций"

Делегация РФ намерена вернуться к участию в сессиях ПАСЕ, когда будут отменены "антироссийские санкции". Об этом заявил глава российской делегации, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков.

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"Мы вернемся в ПАСЕ тогда, когда будут серьезные перспективы нашего полноценного и равноправного участия в работе этой организации. Если мы придем к выводу, что таких перспектив не складывается к началу следующего года, то делегация РФ не будет участвовать в январской сессии ПАСЕ", - цитирует Пушкова "ТАСС".

Вместе с тем, Пушков оговорился, что "еще окончательного решения не принято" и "оно будет принято ближе к сессии".

По итогам года Пушков констатировал, что "с ПАСЕ сохранились те отношения, которые сложились в 2014 году, то есть никаких отношений".

По его словам, это связано с отсутствием "внятных сигналов" от большинства в ПАСЕ, что они хотят "возвращения" РФ, и санкционной политикой, которой по-прежнему придерживаться большинство в организации: "К нам поступали сигналы на протяжении последних двух-трех месяцев, что в ПАСЕ хотели бы возобновить контакты ради нашего возвращения. Сигналы довольно невнятные. Никаких серьезных предложений в рамках возобновления диалога на базе обязательств, что санкции будут сокращены или отменены вообще, нам не давали и опять предлагали диалог в условиях санкций".