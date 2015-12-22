В Кении мусульмане защитили христиан от исламистов - BBC

Об этом СМИ Кении рассказал местный чиновник, передает BBC Украина. По его словам, пассажиры автобуса, который попал в засаду джихадистов, сказали нападающим "убивать всех, или оставить их в покое".

Нападение произошло недалеко от границы с Сомали, где активны исламисты группировки "Аш-Шабаб".

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Автобус ехал из столицы Найроби в город Мандера.

В апреле, когда боевики "Аш-Шабаб" убили 148 человек во время нападения на кампус университета Гарисса, они казнили христиан, а мусульман, по сообщениям, освобождали.