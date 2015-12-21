В Париже задержаны подозреваемые в размещении муляжа бомбы в самолете Air France

В воскресенье самолет французской авиакомпании, который направлялся из Маврикия в Париж, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Момбасы в Кении из-за сообщения о заложенной бомбе, передает Би-би-си. В туалете самолета нашли подозрительную коробку с прикрепленным к ней кухонным таймером. Впоследствии выяснилось, что бомбы в коробке нет и опасности она не представляет.

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Сегодня утром самолет совершил посадку в Париже. Полиция в аэропорту задержала пару, летевшую этим рейсом.

Директор Air France Фредерик Гажеи назвал произошедшее плохой шуткой.

За последние 15 дней, по его словам, в Air France поступили три сообщения о заложенных взрывных устройствах на борту самолетов.

Власти Маврикия после инцидента с самолетом Air France заявили о повышении мер безопасности в аэропортах страны.