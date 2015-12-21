В Германии неизвестный расстрелял трех человек
07:55, 21 декабря 2015Мир
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В немецком городе Байрот в Баварии неизвестный расстрелял трех человек.
По предварительным данным, жертвы стрелявшего были знакомы друг с другом / adelante.biz.ua
Прибывшие на место преступления сотрудники полиции обнаружили три тела у припаркованных машин на одной из улиц города, передает ТСН.
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Еще один человек, получивший огнестрельные ранения, был найден неподалеку. Открывший огонь преступник до сих пор не найден. В настоящее время ведутся его поиски.
По предварительным данным, жертвы стрелявшего были знакомы друг с другом. Мотивы убийства, а также личность преступника и его жертв пока неизвестны.
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